Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час підготовки до виступу на засіданні Ради миру у Вашингтоні спершу подумав, ніби Норвегія має намір присудити йому Нобелівську премію миру.

Про це він сказав під час установчого засідання Ради миру, повідомляє «Європейська правда».

Трамп пояснив, що збирався оголосити про згоду Норвегії прийняти засідання Ради миру на своїй території. Коли він побачив у тексті промови фразу «Я радий повідомити, що Норвегія…», то, за його словами, на мить вирішив, що йдеться про присудження йому Нобелівської премії.

«Я подумав: “О, чудово, я отримаю Нобелівську премію! Нарешті вони це зрозуміли”», — розповів президент.

Водночас він зауважив, що не надає великого значення цій нагороді й зосереджений на «порятунку життів».

Слід зазначити, що рішення про присудження Нобелівської премії миру ухвалює Нобелівський комітет в Осло, який складається з п’яти осіб, обраних парламентом Норвегії, а не уряд країни.

Раніше лідерка венесуельської опозиції Марія Коріно Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру. Крім того, президент США надсилав листа норвезькому прем’єру, у якому пов’язував свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландія з тим, що йому не присудили премію.

У Білому домі також раніше критикували Нобелівський комітет, заявляючи, що той нібито «ставить політику вище за мир».