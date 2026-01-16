Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом заявив, що Україна зацікавлена в завершенні війни. За словами глави держави, США прагнуть закінчити війну "завтра", тоді як Київ хоче зробити це "вже сьогодні".

Зеленський наголосив, що саме російська сторона відповідальна за відтермінування підписання мирної угоди та завершення бойових дій, передає "Суспільне".

Президент підкреслив, що Україна підготувала низку пропозицій для мирної угоди, які включають "болючі поступки", проте вони мають сенс лише за умови встановлення сталого миру.

"Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два, три або після того, як не буде, або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути дієві", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що ультиматуми не є робочою моделлю відносин між демократичними країнами.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню гуманітарного треку, звинувативши РФ у зриві домовленостей щодо обміну полоненими, досягнутих наприкінці 2025 року. Йшлося про обмін тисячі людей, який Росія постійно відтерміновує.

"Поміняймо тисячу людей. Відтермінували. Обміняймо хоча б 500. Відтермінували. Обміняймо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну?" — заявив президент.

Глава держави наголосив на ключовій ролі США у вирішенні конфлікту, але закликав Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. За його словами, для завершення війни потрібен спільний економічний та політичний тиск на Росію, оскільки без нього Москва відкидатиме будь-які підготовлені документи.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп сказав Reuters, що Україна, а не Росія, є стороною, яка затримує укладання потенційної мирної угоди. На думку американського лідера, російський президент Володимир Путін демонструє готовність завершити військове вторгнення, тоді як позиція глави української держави Володимира Зеленського залишається більш стриманою.

У Кремлі заявили, що згодні з висловлюванням Трампа. Російський речник Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з кожним днем "погіршується для київського режиму".