Нардеп Сергій Нагорняк: Підтримка Казахстану стала символом справжньої дружби у найтемніші часи

14 січня у столиці прозвучали не просто слова звіту — цього дня в Києві згадували історію справжньої дружби, яка народилася у найтемніші часи війни. Ключовою фігурою заходу став керівник міжпарламентської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із Республікою Казахстан, співзасновник проєкту «Юрта незламності», народний депутат Сергій Нагорняк.

Три роки тому, 14 січня 2023 року, коли країна переживала масштабні блекаути, у Києві за підтримки казахських меценатів з’явилася перша «Юрта незламності» — місце тепла, світла і людської підтримки. Тоді це було більше, ніж пункт обігріву. Це був знак: Україна не сама.

Згодом юрти, привезені з Казахстану, з’явилися у Бучі, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Звенигородці, Нововолинську. Вони стали осередками допомоги й культури, де поруч із зарядженими телефонами з’являлася надія, а поруч із гарячим чаєм — відчуття братерства між народами.

Виступаючи у юрті на території парку імені Тараса Шевченка, Сергій Нагорняк підбив проміжні підсумки співпраці з казахськими меценатами. І ці цифри — про врятовані життя та відновлену гідність:

· у перші місяці повномасштабної війни казахський бізнес передав 160 тонн гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у кількох областях України;

· під час перших блекаутів Україна отримала 41 потужний генератор для лікарень у 13 регіонах;

· 200 тисяч доларів через платформу United24 було спрямовано на інкубатори для порятунку передчасно народжених немовлят;

· навесні 2023 року громади Черкащини та Житомирщини отримали генератори для безперебійної роботи шкіл;

· у серпні 2023 року за кошти казахських меценатів повністю відновили травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги в Миколаєві, зруйноване обстрілами — за три місяці і з новим обладнанням на понад 200 тисяч євро;

· у червні 2024 року в Києві відкрився «Будинок мами», що допомагає жінкам із новонародженими дітьми у кризових ситуаціях;

· у березні 2025 року для Черкаської, Одеської та Миколаївської областей було закуплено 10 сучасних автомобілів швидкої допомоги;

· наприкінці 2025 року — ще 250 тисяч доларів на медичне обладнання для лікарень та три реанімобілі типу С для ключових медзакладів.

«Це справжній прояв дружби та підтримки у найскладніші часи боротьби за нашу незалежність. Ми завжди пам’ятатимемо руку допомоги, простягнуту Україні, коли було найважче», — наголосив Сергій Нагорняк.

Особливо тепло учасники зустріли присутність Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахстан в Україні Толєжана Барлибаєва, а також казахських волонтерів київської юрти, яких відзначили подяками за щоденну працю.

Сьогодні «Юрти незламності» працюють у посиленому режимі — щодня з 9:00 до 20:00. В умовах аномальної погоди та складної ситуації в енергетиці вони знову стають місцем порятунку: тут можна зігрітися, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом, скуштувати казахські баурсаки й чай, доторкнутися до культури Казахстану та дізнатися більше про казахський період життя Тараса Шевченка.

Ця історія — не лише про допомогу. Вона про людяність, про народну дипломатію і про те, що навіть у темряві завжди знайдеться світло, якщо його запалюють разом.

Проєкт триває. Україна тримається. Дружба міцнішає.