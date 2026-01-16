Зрадники готували атаки на військових в Одесі

Контррозвідка СБУ викрила ще двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі: за завданням ворога вони готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих скидів із цивільного квадрокоптера.

"СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску БПЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором "ціль" для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони", – повідомляє СБУ.



Один із фігурантів - 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".



Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник.



Надалі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені локації зловмисники позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ.



Після погодження цілі з російським спецслужбістом, фігуранти приступили до підготовки повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.



Під час обшуків у фігурантів вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.



Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото: СБУ.