Шокуючі цифри: СБУ порахувала ворожі удари по енергетиці

Служба безпеки України зафіксувала системні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що мають ознаки міжнародного воєнного злочину та цілеспрямованого знищення цивільного населення.

З початку опалювального сезону 2025–2026 років зафіксовано 256 ударів по об’єктах життєзабезпечення, включно з гідроелектростанціями, ТЕЦ та електропідстанціями. Найбільше постраждали столичний регіон, Харківщина, Одещина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина.

Ворог застосовує ракети «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» та безпілотники типу «Герань».

За даними спецслужби, Росія навмисне обирає періоди аномальних холодів, щоб залишити мільйони українців без світла, тепла та води. «Це не просто удари по інфраструктурі — це цілеспрямоване створення умов для фізичного знищення частини нації», — наголошують у СБУ.

Документація, зібрана українськими спецслужбами, буде використана для національного та міжнародного правосуддя. Відомство підкреслює: відповідальність за такі дії є неминучою і не має строку давності.

Масовані атаки Росії в умовах зимових морозів загрожують гуманітарною кризою та підсилюють тиск на Європу, адже мільйони людей опиняються без базових умов для життя.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія перейшла до тактики локальних знеструмлень і вибивання підстанцій.