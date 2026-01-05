НБУ перерахував на потреби сил оборони понад 88 млрд грн у 2025 році

На спецрахунок Національного банку України для підтримки сил оборони, відкритий 24 лютого 2022 року, у грудні 2025 року надійшло майже 20 млрд грн, а загалом за рік – майже 97 млрд грн у еквіваленті. Для порівняння: у 2024 році на рахунок надійшло близько 16 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на спецрахунок НБУ надійшло майже 146,8 млрд грн. Кошти надходили як від українських громадян і підприємств, так і від міжнародної спільноти – США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та інших країн.

Зокрема, понад 125 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари). Станом на 1 січня 2026 року залишок на спецрахунку перевищує 24,7 млрд грн.

У 2025 році НБУ перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 88 млрд грн, тоді як у 2024 році – лише 5,9 млрд грн. Загалом з 24 лютого 2022 року на потреби оборони перераховано понад 122,6 млрд грн, з яких у грудні 2025 року – майже 26 млрд грн.

Основні витрати за 2025 рік:

Міністерство оборони України – понад 36,67 млрд грн;

Агенція оборонних закупівель – понад 69,39 млрд грн;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 8,18 млрд грн;

Національна гвардія та Нацполіція – по 1,65 млрд грн;

Головне управління розвідки – понад 1,49 млрд грн;

Служба безпеки України – понад 784 млн грн;

Держспецтранс – понад 233 млн грн;

ДСНС – понад 156 млн грн;

Військові частини та обласні військові адміністрації – понад 1,37 млрд грн;

Рада національної безпеки й оборони – понад 40 млн грн.

Для порівняння, видатки бюджету України у січні-вересні 2025 року становили 3,6 трлн грн, що на 22,2% більше, ніж у минулому році. Частка видатків на оборону зросла до 69,4% бюджету – 2,5 трлн грн.