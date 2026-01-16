Окупанти почали втрачати темп на фронті

Просування російських військ в Україні сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Причиною аналітики називають менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання «довільних термінів» наприкінці року.

Темпи наступу росіян у 2025 році досягли піку на початку грудня, а потім постійно знижувалися до кінця року. Восени та на початку зими 2025 року російські війська могли використати несприятливі погодні умови для українських безпілотників для відносно швидшого просування, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Проте аналітики підкреслюють, що такі сприятливі умови не будуть постійними.

Зниження температури ускладнює темпи наступу російських військ. Їхній новий наступальний шаблон значною мірою залежить від піхотного проникнення на десятки кілометрів пішки з обмеженим постачанням, і холодні умови суттєво знижують ефективність цих операцій.

Аналітики припускають, що російські війська могли спочатку прискорити наступ у грудні, щоб задовольнити вимоги командування щодо досягнення певних цілей до кінця року.

