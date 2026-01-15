﻿
Економіка

Зовнішня допомога Україні у вигляді позик та грантів: Іноземні партнери у 2025 році надали 50,5 млрд доларів

Держбюджет України у 2025 році отримав 50,5 млрд доларів (2,1 трлн грн) зовнішньої допомоги у вигляді позик та грантів. 

Такі дані наведені у "Бюджетному барометрі" Інституту "Київська школа економіки".
Як зазначають експерти, із загальної суми зовнішньої допомоги Україна отримала:

  • 37,8 млрд доларів (1,6 трлн грн) — у вигляді позик, які необхідно буде повернути з відсотками;
  • 12,7 млрд доларів (530,4 млрд грн) — у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги.

Попри це, торік бюджет недоотримав через зниження запланованих доходів 147,6 млрд грн. Експерти пояснюють, що фактичні та планові показники не збіглися, через те, що в грудні різко підскочили видатки. Сума виявилась більшою на 29,6% або 148,6 млрд грн.

Попередні оцінки свідчать, що держбюджет у грудні за загальним фондом було виконано з дефіцитом у розмірі 327,6 млрд грн (в 10,4 раза більше за план).

Експерти вважають, що саме наприкінці року були надані та повернуті всі передбачені планом суми кредитів із загального фонду державного бюджету (1,3 млрд грн повернутих та 8,3 млрд грн отриманих кредитів).

Як повідомляв ForUA, 14 січня Єврокомісія схвалила пакет законодавчих пропозицій, що передбачають виділення для України кредиту у розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Також визначилась із порядком використання відповідної суми. Фінансування мають розділити на дві частини: 60 млрд євро — на військову підтримку, 30 млрд євро — на загальні бюджетні потреби.

 

 Автор: Сергій Ваха

