Фінансовий шторм: економісти ЦМАКП офіційно визнали банківську кризу в Росії

Близькі до російської влади економісти з Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) оголосили про початок системної банківської кризи в РФ. Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на лютневий звіт аналітичного центру.

За словами експертів, ситуація перейшла у стадію кризи згідно з формальними критеріями. Більш того, фахівці зазначають, що дещо раніше в країні-агресорі вже було зафіксовано «кризу поганих боргів».

Критерії та поточні загрози

Економісти класифікують стан системи як «системну банківську кризу», оскільки в країні реалізується щонайменше одна з ключових умов:

Частка проблемних активів у банківській системі перевищила поріг у 10% .

Існує високий ризик масового вилучення коштів клієнтами з рахунків («втеча вкладників»).

Виникає потреба у масштабній докапіталізації (понад 2% ВВП) або примусовій націоналізації банків.

Аналітики ЦМАКП застерігають, що наразі ефект «втечі вкладників» має латентний (прихований) характер, проте у разі подальшого загострення ці процеси можуть стрімко вийти на поверхню.

Масштаби проблеми

Попри офіційне визнання кризи, прокремлівські економісти намагаються називати її «помірною», оцінюючи частку проблемних активів у трохи більше ніж 10%. Однак в окремих сегментах ситуація є критичною. Зокрема, у сфері кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) рівень «глибини поразки» вже сягає в середньому 19%.

Статистика Центробанку РФ Згідно з останніми доступними даними, обсяг проблемних запозичень розподілився наступним чином:

Корпоративні кредити: 11,2% (близько 10,4 трлн рублів).

Роздрібні кредити: 6,1% (близько 2,3 трлн рублів).

Звіт ЦМАКП фактично підтверджує, що російська фінансова система починає втрачати стійкість під тиском внутрішніх економічних процесів та зовнішніх факторів.