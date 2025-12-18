﻿
Економіка

Якщо Україна не отримає фінансування від ЄС, то зіткнеться зі значним дефіцитом бюджету, виробництво дронів впаде в рази, – Зеленський

Україні доведеться у рази скоротити виробництво безпілотників, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Євросоюзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у Брюсселі.

ForUA нагадує, що у столиці Бельгії триває саміт лідерів ЄС, на якому обговорюють фінансування України на наступні два роки. Йдеться про початковий транш у €90 млрд під заставу заблокованих російських активів.

— Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який в разі миру будемо використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни Україна буде використовувати на пріоритетні потреби, передусім виробництво дронів, то тоді в Україні зменшиться в рази виробництво дронів, — сказав Зеленський.

За його словами, Україна буде змушена значно скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості, наголосив президент.

— Якщо сьогодні ми використовуємо наші далекобійні можливості, і вони працюють так само як і європейські та американські санкції проти енергетики РФ, щоб зменшити енергоресурс Росії. То всього цього (без далекобійних дронів, — Ред.) просто не буде, — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, в разі неотримання грошей наш бюджет матиме дефіцит, який може сягнути $45-50 млрд і навіть більше.

 

 Автор: Сергій Ваха

