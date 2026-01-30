Трьох підлітків на Харківщині засудили до 12 років за вбивство чоловіка

Трьох підлітків із Харківської області засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство літнього чоловіка. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у лютому 2024 року в місті Красноград, яке нині має назву Берестин, троє підлітків віком 14 і 15 років перебували в місцевому парку та стріляли з пневматичного пістолета по пляшках. Згодом вони помітили 62-річного чоловіка, закрили обличчя балаклавами й масками, наздогнали його та разом напали.

Як встановили правоохоронці, підлітки завдали потерпілому численних ударів по тілу, били ногами по голові та ребрах і стрибали на ньому. За інформацією прокурорів, свої дії вони супроводжували сміхом і цинічними висловлюваннями.

Про злочин стало відомо, зокрема, через відеозапис нападу, який підлітки зробили самі. Надалі це відео поширилося в Telegram-каналах, де публікується жорстокий контент і популяризується скінхед-субкультура. У прокуратурі зазначили, що найстарший із засуджених після затримання заявив про свою причетність до цього руху та наявність однодумців у Києві. За його словами, відео знімали як підтвердження скоєного.

Після побиття нападники залишили чоловіка без допомоги та втекли. Від отриманих травм він помер на місці.

Попри невизнання вини обвинуваченими, суд визнав їх винними в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб. Златопільський міськрайонний суд Харківської області призначив кожному покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.