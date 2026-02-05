Люди, які дотримуються правил сну «7:1», можуть продовжити життя на кілька років, – дослідження

Регулярний сон тривалістю не менше семи годин і засинання приблизно в один і той самий час можуть знизити ризик передчасної смерті та додати до чотирьох років життя. Про це йдеться у великому дослідженні компанії Vitality та Лондонської школи економіки і політичних наук (LSE), повідомляє Tom’s Guide.

Дослідники проаналізували дані про сон 105 тис. людей, зібрані за кілька років за допомогою фітнес-трекерів. Загалом йдеться про близько 47 млн зафіксованих ночей. Цю інформацію поєднали з медичними, соціально-економічними та страховими даними.

Головний висновок дослідження – важливим є не лише те, скільки годин людина спить, а й наскільки стабільним є її режим сну. Саме це дослідники називають правилом сну “7:1”.

Йдеться про просту звичку: людина має спати не менше семи годин і лягати спати в межах одного й того ж годинного проміжку – наприклад, завжди між 22:00 та 23:00 – щонайменше п’ять днів на тиждень.

За оцінками авторів дослідження, люди, які дотримуються такого режиму, мають на 24% нижчий ризик смертності порівняно з тими, хто спить менше семи годин і не має сталого часу засинання. У перерахунку це може означати від двох до чотирьох додаткових років життя, залежно від віку та загального стану здоров’я.

Дослідження також показало, що 41% людей у Великій Британії та США сплять менше семи годин на добу, а регулярний сон менш ніж шість годин пов’язаний із 20% вищим ризиком ранньої смерті.

Окремо науковці проаналізували лише фактор регулярності. Виявилося, що навіть дотримання стабільного часу засинання саме по собі може знизити ризик смертності на 31%, навіть без змін у загальній тривалості сну.

Заступниця генерального директора Vitality докторка Кеті Трайон пояснила, що люди часто недооцінюють важливість режиму.

“Більшість зосереджується лише на кількості годин сну – сім чи вісім. Але наше дослідження показало, що регулярність часу, коли людина лягає спати, має не менший, а подекуди й більший вплив”, – сказала вона.

За словами дослідників, стабільний сон позитивно впливає і на систему охорони здоров’я. Дотримання правила “7:1” може зменшити кількість госпіталізацій приблизно на 7%.

Водночас лише близько 10% людей уже дотримуються такого режиму. Це означає, що більшість потенційно можуть покращити стан здоров’я без ліків чи складних змін способу життя.

Автори дослідження підрахували, що якби хоча б чверть людей із порушеним сном почали спати за правилом “7:1”, це могло б додати десятки мільйонів років життя населенню Великої Британії та США.

Пояснюючи механізм впливу, дослідники зазначають: регулярний час засинання допомагає стабільно працювати внутрішньому біологічному годиннику людини. Саме він регулює вироблення гормонів, які відповідають за сон, енергію та обмін речовин. Коли цей ритм постійно порушується – наприклад, через нерегулярний графік або змінну роботу – зростають ризики для здоров’я.

Навіть якщо ідеально дотримуватися одного часу засинання складно, експерти радять принаймні намагатися спати достатню кількість годин і мінімізувати фактори, які погіршують сон.