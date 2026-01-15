На Донеччині військові вкрали майже 50 мільйонів

Працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох учасників злочинної організації, яку очолював командир однієї з військових частин на Донеччині.

Через дії затриманих держава втратила понад 47 мільйонів гривень, повідомляє ДБР.



Командир організував схему разом із трьома підлеглими військовослужбовцями та цивільним — власником фірм, через які переводили гроші в готівку, адже саме ці підприємства використовували для «освоєння» бюджетних коштів.



Гроші надходили на рахунок військової частини нібито для закупівлі FPV-дронів та коліматорних прицілів. Насправді ж кошти перераховували фіктивним компаніям за техніку, якої або взагалі не було, або яка не відповідала вимогам і не могла використовуватися в бою.



Учасники організації заздалегідь готували фіктивні документи — «маркетингові дослідження», договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою.



FPV-дрони, які за документами були закуплені, до військової частини не надходили. Щоб приховати їхню відсутність, командир наказував оформлювати папери про нібито використання дронів у бойових умовах. Загалом за документами було «придбано» 1 тис. 815 дронів.



Під час розслідування працівники ДБР провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз.



Усіх учасників злочинної організації затримали в різних регіонах України — на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.



Командиру військової частини та його спільникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до офіційних документів.



Усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Правоохоронці також працюють над тим, щоб повернути державі вкрадені кошти.