Грип та COVID-19 атакують Україну: кількість хворих різко зросла

За тиждень понад 121,5 тисячі людей (65 947 дорослих і 55 550 дітей) захворіли на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Це на понад 15% більше, ніж тижнем раніше, повідомляє МОЗ. Серед зафіксованих випадків 360 – це COVID-19. З ускладненнями грипу, COVID-19 та інших ГРВІ до лікарень госпіталізували 4 827 пацієнтів, із них 2 578 – діти.

У більшості областей України показники захворюваності відповідають фоновому рівню, лише у Львівській області зафіксовано низьке перевищення епідемічного порога.

Від початку епідемічного сезону, з кінця вересня, на ГРВІ перехворіло 1 820 405 людей, що на 7,8% більше, ніж торік за аналогічний період. Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 становить 19 578.

При появі симптомів – кашлю, болю в горлі, головного болю, ломоти в м’язах і суглобах, температури понад 38°C – варто залишатися вдома та звертатися до сімейного лікаря. Лише лікар може визначити потрібну терапію, тож не займайтеся самолікуванням.

Як повідомляло раніше ForUa, небезпечний штам грипу, який вбиває за 5 днів, шириться Україною.