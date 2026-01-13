ЄС фіксує суттєве зростання кількості українських біженців у 21 країні

Станом на кінець листопада 2025 року статус тимчасового захисту у країнах Європейського Союзу отримали 4,33 мільйона українців, які виїхали через російську агресію. Порівняно з жовтнем, кількість отримувачів зросла на 30,6 тисячі осіб (0,7%), повідомляє Євростат.

Найбільше українців приймають:

Німеччина — понад 1,24 млн осіб (28,7%);

Польща — 968,7 тис. (22,4%);

Чехія — 392,6 тис. (9,1%).

Найвищий рівень концентрації українців на тисячу місцевих жителів зафіксовано у Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7).

Динаміка листопада показала зростання кількості біженців у 21 країні ЄС, найбільший приріст — у Німеччині, Польщі та Іспанії. Водночас у п’яти державах спостерігався відтік, найбільше — у Франції та Литві.

Демографічний склад українців під тимчасовим захистом: 43,6% — дорослі жінки, 30,7% — діти, 25,7% — дорослі чоловіки.

Довідка: механізм тимчасового захисту базується на рішенні Ради ЄС 2022 року та дозволяє українцям проживати, працювати та отримувати медичну допомогу у країнах ЄС. У червні 2025 року його продовжили до 4 березня 2027 року.

