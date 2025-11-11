Паспорт тільки після ТЦК: нові правила для українців за кордоном

Військовозобов'язані громадяни України, які перебувають за кордоном і не виконали вимогу щодо оновлення своїх облікових даних у встановлені терміни, з листопада поточного року не зможуть оформити паспорт громадянина України або отримати низку консульських послуг у закордонних дипломатичних установах.

Це обмеження є наслідком імплементації положень нового мобілізаційного законодавства та механізмів, розроблених Урядом і Міністерством закордонних справ для його застосування за межами України.

Основні Моменти та Вимоги:

Обмеження Послуг: Згідно з новими правилами, військовозобов'язані чоловіки, які не оновили свої дані, не зможуть скористатися послугами, що включають: Оформлення та заміну паспорта громадянина України (внутрішнього та закордонного). Отримання інших консульських послуг.

Терміни для Оновлення: Мобілізаційна реформа, що набула чинності 18 травня 2024 року , зобов'язала чоловіків віком 25–60 років оновити свої облікові дані протягом 60 днів . Для тих, хто перебуває за кордоном, пізніше було розроблено механізм, що дозволяє це зробити, зокрема, через електронний кабінет, електронну пошту або телефонний дзвінок до ТЦК.

17-річні Хлопці: Окремо наголошується, що юнаки, яким виповнилося 17 років, також повинні стати на військовий облік. Для тих, хто знаходиться за кордоном, це можна зробити, звернувшись до дипломатичних установ, які передадуть ці дані до ТЦК та СП в Україні.

Важливість Своєчасного Оновлення

Обмеження консульських послуг покликане забезпечити виконання громадянами України обов'язку щодо врегулювання питань військового обліку. Громадянам, які підпадають під ці категорії та перебувають за кордоном, необхідно якнайшвидше звернутися до відповідних установ (дипломатичних представництв або скористатися дистанційними засобами оновлення) для уникнення проблем з документами та послугами.