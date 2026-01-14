Відносини між США та НАТО перебувають у справжній небезпеці, – Джон Болтон

Експосол США при ООН та колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон вважає, що президент США Дональд Трамп ніколи не розумів цінності НАТО, а крах Альянсу стане катастрофою для Вашингтона та всіх європейських союзників. Про це він сказав в інтерв’ю Independence Avenue Media.

Болтон вважає, що трансатлантичні відносини між Сполученими Штатами та Європою і НАТО перебувають у справжній небезпеці. Трамп, каже дипломат, створив колосальний тиск на Північноатлантичний альянс, в якому він ніколи не бачив цінності.

"Європейці помилялися, думаючи: «Ну, він дружній із Зеленським. Отже, з НАТО все має бути гаразд». Учора його запитали: якби постало питання вибору між застосуванням сили для захоплення Гренландії і втратою НАТО, що б він обрав? І він відповів: «Ну, такий вибір може постати». Це максимально близько до того, щоб сказати, що йому байдуже до НАТО", - переконаний Болтон.

Колишній радник Трампа зазначив, що Альянс зараз перебуває у дуже небезпечному становищі. На його думку, крах НАТО був би катастрофою для Сполучених Штатів і для всіх європейських членів.

"Я сподіваюся, що цього не станеться. Але Трамп не розуміє НАТО. Він не бачить, у чому його користь для США. І його прихильність до Альянсу нині дуже хитка", - зауважив Джон Болтон.

Як повідомляв ForUA, уряд Гренландії 12 січня оголосив про намір посилити заходи з оборони території у рамках НАТО та відмовився від ідей президента США Дональда Трампа щодо можливого придбання острова.