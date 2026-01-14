﻿
Окупанти вважають абсурдною боротьбу України проти розграбовування її культурної спадщини

МЗС Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського аби заявити протест проти затримання російського археолога і екстрадиції його в Україну, повідомила агенція Reuters.

"Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в понеділок викликало польського посла Кшиштофа Краєвського і повідомило йому, що звинувачення України є "абсурдними". У заяві йдеться, що Бутяґін, співробітник знаменитого музею Ермітаж у Санкт-Петербурзі, працював у Криму протягом десятиліть, і всі його знахідки були передані до місцевого музею", - повідомила Reuters.

"Підкреслюється, що Російська Федерація вимагає негайно звільнити російського громадянина і не передавати його каральній машині київського режиму, яка не має нічого спільного з правосуддям", – йдеться у заяві МЗС РФ.

Польща заарештувала російського археолога Алєксандра Бутяґіна в грудні 2025 року на прохання України, яка звинувачує його в проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму.

Як повідомлялося польська прокуратура підтримала запит України на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Відповідне клопотання надійшло до Окружного суду Варшави 10 січня.

Неможливо підрахувати точну кількість експонатів, які російські окупанти викрали з українських музеїв. Деякі скарби чекають на звільнення в окупації, інші предмети – незаконно вивезли в Росію, щоб знищити згадку про українське коріння. За підрахунками ООН, сума шкоди може сягати щонайменше 2,6 мільярда доларів.

 Автор: Богдан Моримух

