Китайський мобільний застосунок "Ти що, вмер" (Are You Dead?), який зʼявився ще в травні 2025 року, очолив рейтинг найпопулярніших платних додатків у країні. Найчастіше його купують молоді самотні мешканці великих міст.

Про це повідомляє BBC.

Функціонал програми максимально простий: інтерфейс містить лише одну велику кнопку. Користувачам необхідно натискати її раз на два дні, підтверджуючи, що з ними все гаразд. Якщо цього не відбувається, застосунок автоматично зв'язується з заздалегідь визначеною контактною особою та надсилає повідомлення про те, що користувач може перебувати в небезпеці.

Розробники позиціонують Are You Dead? як інструмент безпеки для людей, які живуть наодинці. За прогнозами дослідників, до 2030 року в Китаї кількість домогосподарств, де мешкає лише одна людина, може сягнути 200 мільйонів. Саме на цю аудиторію й орієнтований додаток, який описує себе як "компаньйон з безпеки" для самотніх офісних працівників, студентів, що живуть далеко від дому, та інших людей, які обрали самостійний спосіб життя.

Водночас частина користувачів розкритикувала назву застосунку, назвавши її надто похмурою. Деякі побоюються, що реєстрація в сервісі з такою назвою може принести нещастя, інші ж запропонували замінити її на більш нейтральну — наприклад, "Ти в порядку?" або "Як ти?". Розробники вже відреагували на критику, заявивши, що подумають над зміною назви, хоча теперішня їм теж подобається.