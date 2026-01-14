Таємний десант у Москві: Кушнер і Віткофф їдуть до Путіна з «останньою пропозицією»

Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчим часом можуть знову відвідати Москву. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, мета візиту — просування мирної угоди для припинення війни Росії проти України.

Терміни та умови візиту

За попередніми даними, зустріч може відбутися вже цього місяця. Проте джерела зазначають, що плани ще не фіналізовані: на заваді можуть стати події в Ірані, де вже понад два тижні тривають масштабні заворушення.

Головною перешкодою для призначення точної дати наразі є позиція Кремля — невідомо, наскільки сам Володимир Путін зацікавлений у цій зустрічі. Офіційний Вашингтон наразі не підтверджує наявність таких планів, а Кремль залишив запити журналістів без відповіді.

Мирний план: прогрес та розбіжності

Попри дипломатичну невизначеність, американські та українські посадовці відзначають суттєвий прогрес у роботі над «планом із 20 пунктів». Повідомляється, що документ узгоджений приблизно на 90%, хоча ключові питання залишаються предметом суперечок:

Лінія фронту: Росія вимагає виходу ЗСУ з територій Донецької та Луганської областей, які вона ще не захопила. Київ натомість пропонує заморозити лінію зіткнення або створити демілітаризовану буферну зону шляхом взаємного відведення військ.

Статус територій та НАТО: Москва виступає проти присутності військ НАТО в Україні та вимагає визнання окупованих територій російськими.

Активи та енергетика: Досі не вирішені питання контролю над Запорізькою АЕС та доля 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Гарантії безпеки та роль Трампа

Очікується, що під час візиту Віткофф і Кушнер представлять Путіну оновлені проєкти планів, які включають гарантії безпеки для України від США та Європи. Ці гарантії мають забезпечити моніторинг припинення вогню та механізми реагування у разі повторного нападу РФ.

Дональд Трамп раніше заявляв, що «не в захваті» від Путіна. Адміністрація США вже підготувала пакет додаткових санкцій на випадок, якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання.

Київ сподівається фіналізувати домовленості щодо безпекових гарантій під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де очікується присутність як Трампа, так і лідерів європейських країн.

Нагадаємо, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже відвідували Москву в грудні минулого року. Та зустріч тривала п'ять годин, але не принесла відчутних результатів. Загалом за минулий рік Віткофф зустрічався з російським президентом шість разів.