ЄС призначить спецпосланців для можливих переговорів з Путіним

ЄС розглядає призначення спеціальних посланців для переговорів із російським президентом Володимиром Путіним. Серед кандидатів — президент Фінляндії Александр Стубб та колишній прем’єр Італії Маріо Драгі. Ініціатива виникла після пропозицій президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єрки Італії Джорджії Мелоні.

Європейські столиці підтримують ідею відкриття власного каналу впливу на Кремль, щоб мати вагу у вирішенні ситуації в Україні та демонструвати незалежність від США. Драгі отримує підтримку уряду Мелоні та України, Стубб пропонував створити посаду спецпосланця ще минулого року.

Позиція нової посади вже має широку підтримку у керівництві ЄС, за винятком головної дипломатки Естонії Кая Каллас, яка виступає проти будь-яких перемовин із Путіним.

Головна речниця Європейської комісії Паула Пінью наголосила, що прямі переговори ще не почалися. «Ми поки не бачимо ознак готовності Путіна до діалогу, але сподіваємося, що такі переговори відбудуться в майбутньому», — зазначила вона.

Європейські лідери сподіваються, що власний канал дозволить координувати стратегію щодо України незалежно від США та підвищить роль ЄС у міжнародних переговорах.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС фактично визнав необхідність діалогу з російським диктатором.