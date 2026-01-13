﻿
ЄС фактично визнав необхідність діалогу з російським диктатором

У Європейському Союзі визнали, що прямі переговори з диктатором Путіним рано чи пізно відбудуться для припинення війни проти України. Досягнення миру в Україні безпосередньо залежить від позиції російського керівництва, а отже переговори з Путіним є неминучими, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, повідомляє Euractiv.

«Мир в Україні залежить від однієї людини — цією людиною, як ви добре знаєте, є президент Путін. Тож очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори також і з президентом Путіним», — сказала Пінью журналістам.

Як зазначає видання, заява пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль адміністрації США, спрямованих на завершення війни, яка триває майже чотири роки та призвела до сотень тисяч жертв і масштабних руйнувань на сході та півдні України.

Коментарі представниці Єврокомісії також з’явилися після закликів президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні до початку прямих переговорів між Європейським Союзом і російським лідером.

Як повідомляло раніше ForUa, Макрон анонсував контакт із Путіним найближчим часом.

 

 

 

