За місяць РФ втрачає більше солдат ніж за 10 років війни в Афганістані - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що через стійку оборону Збройних сил України російська армія зазнає рекордних втрат на фронті. «За один місяць вони втрачають від 20 до 25 тисяч загиблих. Я говорю саме про загиблих, а не про поранених. Для порівняння: у війні в Афганістані в 1980-х роках Росія втратила близько 20 тисяч солдатів за 10 років. Сьогодні ці втрати відбуваються лише за один місяць», — наголосив Рютте.

За його словами, лише у 2025 році російська армія могла втратити близько 300 тисяч загиблих. Якщо екстраполювати ці цифри на майже чотири роки війни, загальні втрати на фронті можуть сягати приблизно 1,2 мільйона. НАТО оцінює сумарні втрати російських військ, включно з ліквідованими та пораненими, станом на грудень 2025 року у 1,15 мільйона осіб.

Рютте також підкреслив, що Москва не демонструє жодних ознак пом’якшення своєї позиції щодо НАТО і навпаки прагне до довгострокової конфронтації.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія зазнає значних втрат на фронті — щодня окупанти втрачають 1000–1100 солдатів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

загибліРюттевійна в Українівтрати рф
