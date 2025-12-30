Фронт пожирає російські війська: плани на нові дивізії провалилися

Росія зазнає значних втрат на фронті — щодня окупанти втрачають 1000–1100 солдатів. Реальні втрати Росії підтверджуються тим, що ворог планував у 2025 році сформувати 14 нових дивізій, але вдалося лише сім. Дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку, а формування інших бригад перенесено на наступний рік, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також підтвердив, що окупанти втрачають приблизно в шість разів більше військових, ніж Україна, і наголосив, що це різниця саме по загиблих.

З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті понад 1,2 мільйона солдатів. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ефективність українських військ змушує країну-агресорку комплектувати бойові частини зі складеного особового складу, що ще більше демонструє проблеми РФ із набором людей.

Як повідомляло раніше ForUa, бойові втрати РФ перевищили 1,2 млн осіб.