﻿
Війна

Фронт пожирає російські війська: плани на нові дивізії провалилися

Фронт пожирає російські війська: плани на нові дивізії провалилися

Росія зазнає значних втрат на фронті — щодня окупанти втрачають 1000–1100 солдатів. Реальні втрати Росії підтверджуються тим, що ворог планував у 2025 році сформувати 14 нових дивізій, але вдалося лише сім. Дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку, а формування інших бригад перенесено на наступний рік, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також підтвердив, що окупанти втрачають приблизно в шість разів більше військових, ніж Україна, і наголосив, що це різниця саме по загиблих.

З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті понад 1,2 мільйона солдатів. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ефективність українських військ змушує країну-агресорку комплектувати бойові частини зі складеного особового складу, що ще більше демонструє проблеми РФ із набором людей.

Як повідомляло раніше ForUa, бойові втрати РФ перевищили 1,2 млн осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

загибліфронтвійна в УкраїніСирськийвтрати рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Засоби РЕБ вже працюють на захисті об’єктів критичної інфраструктури, – Шмигаль
Суспiльство 29.12.2025 20:38:15
Засоби РЕБ вже працюють на захисті об’єктів критичної інфраструктури, – Шмигаль
Читати
Вихід ЗСУ з Донбасу є великим ризиком і неприпустимим варіантом для українців, – Зеленський
Полiтика 29.12.2025 20:09:36
Вихід ЗСУ з Донбасу є великим ризиком і неприпустимим варіантом для українців, – Зеленський
Читати
ДТП за участи Ентоні Джошуа в Нігерії призвела до загибелі людей
Надзвичайні події 29.12.2025 19:50:01
ДТП за участи Ентоні Джошуа в Нігерії призвела до загибелі людей
Читати

Популярнi статтi