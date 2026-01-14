Ситуація з електропостачанням у Києві: прогнозів щодо стабілізації немає

Після масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням у Києві залишається критичною, а прогнозів щодо стабілізації наразі немає. «Ми бачимо, що ворог фактично кидає всі наявні сили та засоби на руйнування енергетичної складової. Особливий приціл іде по Києву. Пошкоджена як генерація, так і передача електроенергії», — повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник.

За його словами, кожна нова атака суттєво ускладнює та сповільнює відновлення енергосистеми, а складні погодні умови лише поглиблюють проблему.

Через масовані обстріли графіки аварійних відключень у столиці залишаються нестабільними та непередбачуваними. «Ситуація з тривалістю аварійних відключень, зокрема в Києві, після масованих ударів залишається непрогнозованою», — наголосив заступник міністра.

У Міністерстві енергетики заявляють, що наразі давати будь-які прогнози щодо стабілізації електропостачання неможливо. «Ситуація досить складна, і ми не можемо зараз давати жодних прогнозів, оскільки ворог продовжує інтенсивні атаки», — підкреслив Колесник.

За даними «Укренерго», триває ліквідація наслідків кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово. «У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — повідомили в компанії.

Як повідомляло раніше ForUa, енергетики попереджають про збільшення годин без світла.