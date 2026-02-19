Льодовик Судного дня загрожує мегаполісам

Вчені обговорюють можливість реалізації масштабного геоінженерного проєкту у західній Антарктиді для стримування танення льодовик Туейтса, відомого також як «Льодовик Судного дня». Його повна руйнація може призвести до підвищення рівня Світового океану приблизно на 65 сантиметрів, що становить серйозну загрозу для прибережних регіонів у різних частинах світу.

Льодовик розташований на незаселеній території Земля Мері Берд та займає площу, співставну з американським штатом Флорида. За даними науковців, темпи його танення з 1990-х років подвоїлися, а нині він забезпечує близько 8% загального підвищення рівня моря у світі.

Основною причиною деградації льодовика є вплив теплих глибинних океанічних вод, які підмивають його основу в зоні заземлення — місці, де лід переходить з материкової поверхні в океан. Це призводить до витончення льоду знизу та втрати стабільності всієї крижаної маси.

Для зменшення цього впливу вчені запропонували проєкт так званої «Завіси морського дна». Він передбачає встановлення на океанічному дні системи підводних бар’єрів довжиною близько 80 кілометрів і висотою до 150 метрів. Конструкцію планують розмістити на глибині приблизно 650 метрів. Вона має бути фрагментованою та гнучкою, аби витримувати потужні припливні течії.

Вартість реалізації проєкту оцінюють у десятки мільярдів доларів. Співкерівниця ініціативи Маріанна Хаген вважає такі витрати виправданими, адже потенційні економічні збитки від затоплення узбереж та масової міграції населення можуть сягнути трильйонів доларів.

Наразі проєкт перебуває на стадії досліджень і випробування прототипів. Тестування проводять у фіордах Арктики, зокрема на архіпелазі Шпіцберген і вздовж узбережжя Північної Норвегії за участі науковців з Арктичний університет Норвегії.

Вчені наголошують, що навіть у разі успіху цей проєкт не замінює необхідності скорочення викидів парникових газів і розглядається лише як тимчасовий захід для уповільнення наслідків глобального потепління.

