ЄС визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Рада Європейського Союзу 19 лютого офіційно внесла Корпус вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій ЄС. Про це повідомила пресслужба інституції.

Відтепер КВІР підпадає під дію обмежувальних заходів у межах режиму контртерористичних санкцій Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про заморожування коштів та інших фінансових активів або економічних ресурсів у державах-членах ЄС, а також заборону європейським компаніям і фізичним особам надавати цій структурі фінансування чи інші ресурси.

У Раді ЄС уточнили, що після оновлення списку санкції, передбачені «списком терористів ЄС», поширюються загалом на 13 осіб і 23 групи та організації.

Рішення ухвалили після політичної домовленості, досягнутої міністрами закордонних справ держав-членів 29 січня.

Раніше США, Канада та Австралія вже визнали КВІР терористичною організацією. Аналогічне рішення ухвалила й Україна. У межах ЄС до такого кроку тривалий час закликали Німеччина та Нідерланди, аргументуючи це роллю формування у внутрішніх репресіях в Ірані та дестабілізаційній діяльності за кордоном.

КВІР є впливовою гілкою збройних сил Іран, яка діє окремо від регулярної армії та підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. Формування було створене у 1979 році за ініціативи аятоли Рухолла Хомейні для захисту Ісламської революції.

З часом КВІР перетворився на багатокомпонентну військову структуру з власними сухопутними, морськими та повітряними силами, розвідувальними підрозділами та спецпідрозділами. За різними оцінками, у його лавах служать понад 180 тисяч осіб. Крім військової ролі, корпус має значний вплив на економіку Ірану, контролюючи ключові галузі промисловості та інфраструктурні проєкти.