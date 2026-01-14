﻿
Суспiльство

Погода 14 січня: морози не відступають

Сьогодні в Україні істотних опадів не прогнозують. Лише на крайньому заході країни, у Криму та Приазов'ї можливий невеликий сніг. На заході та півночі - місцями туман, а дорогах подекуди ожеледиця. Вітер - змінних напрямків, швидкістю 3-8 метрів за секунду, повідомили синоптики. Температура повітря 8 –13 градусів морозу. Тепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни - 2-7 градусів морозу.

У Києві та області опадів не очікується. Ожеледиця. Температура повітря - близько 10 градусів морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

