Орбан може втратити контроль над парламентом

Президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив дату чергових парламентських виборів у країні. Голосування відбудеться 12 квітня 2026 року. За словами Шуйока, рішення ухвалене відповідно до положень Основного закону та Закону про виборчий процес. Президент наголосив на важливості участі громадян у виборах як одному з базових принципів демократичного устрою. «Одним із фундаментальних принципів демократії є право на вільні вибори. Я закликаю всіх скористатися цим правом», — написав він.

Видання Politico зазначає, що головна боротьба на майбутніх виборах, за результатами соціологічних опитувань, розгорнеться між правлячою партією «Фідес», яку очолює чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан, та опозиційною партією «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Згідно з даними опитувань, на які посилається Politico, правляча партія може розраховувати приблизно на трохи більше третини підтримки виборців, тоді як опозиційна сила наразі має помітну перевагу в електоральних симпатіях.

Очікується, що парламентські вибори стануть одними з найбільш конкурентних в Угорщині за останні роки та матимуть суттєвий вплив на подальший політичний курс країни.

