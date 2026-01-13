﻿
Свiт

Прокуратура ФРН висунула обвинувачення двом українцям у справі про диверсію на користь РФ

Прокуратура ФРН висунула обвинувачення двом українцям у справі про диверсію на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом громадянам України — Данилу Б. та Владиславу Т. — у причетності до спроби відправлення посилок з вибуховими пристроями за завданням російських спецслужб. Про це повідомляє видання Die Welt.

Обвинувачення були оголошені через вісім місяців після затримання підозрюваних. За інформацією прокуратури в Карлсруе, у березні 2025 року Данило Б. та Владислав Т. планували надіслати з Кельна до України дві поштові посилки, обладнані активованими GPS-трекерами. Слідство вважає, що таким чином зловмисники намагалися з’ясувати логістику доставки та особливості роботи поштового оператора.

За даними німецьких правоохоронців, пристрої мали спрацювати на території Німеччини або під час транспортування до України. Слідство встановило, що відповідні завдання підозрювані отримали від російської розвідувальної служби через посередників в Україні.

У цій справі фігурує також третій громадянин України — Євген Б., якого затримали у Швейцарії. У грудні його екстрадували до Німеччини, і, за повідомленнями ЗМІ, найближчим часом йому також мають офіційно висунути обвинувачення.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Німеччинапрокуратурашпигунство на користь РФобвинувачення українців
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп пригрозив усім країнам, що торгують з Іраном
Свiт 13.01.2026 15:38:56
Трамп пригрозив усім країнам, що торгують з Іраном
Читати
Україна просить у союзників додаткові ракети до Patriot та NASAMS
Війна 13.01.2026 15:15:34
Україна просить у союзників додаткові ракети до Patriot та NASAMS
Читати
Агенти фсб готувалися підірвати поліцейських у Херсоні
Війна 13.01.2026 14:45:29
Агенти фсб готувалися підірвати поліцейських у Херсоні
Читати

Популярнi статтi