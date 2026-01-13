Новий сплеск дискредитації українських біженців у країнах Європи, – ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони зафіксував нову хвилю дискредитації українських біженців через фейкові відео, поширені західними медіа. Про це пресслужба ЦПД інформує у Telegram.

У Центрі розповіли, що у соцмережах поширюється дезінформація, оформлена у стилі Euronews та Le Figaro, з твердженнями про нібито пенсійну кризу в Євросоюзі через витрати на українських біженців, а також про нібито нові "резонансні злочини українських громадян у Європі".

При цьому автори фейків використовують мову ненависті, непідтверджену статистику та емоційні сюжети, щоб спровокувати відповідну реакцію.

Водночас, таких матеріалів немає на офіційних ресурсах Euronews та Le Figaro. Також правоохоронні органи та авторитетні європейські медіа не підтверджували вказані події або "соцдані". Йдеться про типовий прийом російської пропаганди, коли відбувається імітація стилю відомих видань для надання дезінформації правдоподібності.

"Мета цих фейків — дискредитація українських біженців, розпалювання ксенофобії в країнах ЄС та підрив підтримки України, зображаючи допомогу українцям як "загрозу" для добробуту європейців", — йдеться у повідомленні.

ЦПД раніше повідомляв про системне використання пропагандою РФ фейкових відео від імені західних медіа для дискредитації України та українських громадян за кордоном.