На Волині двоє ухилянтів ледь не околіли по дорозі до білоруського кордону

На Рівненщині поліціянти врятували життя двом чоловікам, які хотіли незаконно перетнути державний кордон, однак заблукали й ледь не замерзли у лісі. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

38-річна жителька Волині звернулась до правоохоронців, бо її 23-річний співмешканець надіслав повідомлення із проханням допомогти. Напередодні молодик хотів перетнути кордон, але втратив орієнтир у лісовому масиві та почав замерзати.

Працівники поліції разом із лісниками негайно вирушили на пошуки громадянина та декілька годин прочісували ліс. Рятувальну операцію ускладнювали сніг, болотиста місцевість та сильний мороз.

Близько 17 години між селами Єльно та Грабунь Сарненського району правоохоронці розшукали 23-річного лучанина та його 33-річного знайомого.

Виснажених та змерзлих чоловіків поліціянти вивели із лісу й відвезли до лікарні. Медики діагностували у них відмороження пальців лівої та правої стопи 3-4 ступені.

Попри те, що план втечі реалізувати не вдалося, чоловіки дякували правоохоронцям за врятовані життя. Прикордонники склали на них адмінматеріали за ст. 202 КУпАП.