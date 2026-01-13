У Зеленського нема монобільшости: парламент не дав голосів за Шмигаля на посаді міністра енергетики

Верховна Рада 13 січня не підтримала подання про призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України. За відповідне рішення проголосували 210 народних депутатів.

Про це повідомляє Суспільне. Після оголошення результатів голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні для проведення наради з керівниками депутатських фракцій і груп.

Перед голосуванням кандидатуру Шмигаля у сесійній залі представила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що енергетичний сектор потребує системного державного управління, єдиного плану дій і швидких рішень, особливо в умовах війни та проходження опалювального сезону. За її словами, Денис Шмигаль має необхідний управлінський досвід і практичне розуміння роботи енергетики.

Напередодні парламент підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони України, яку він обіймав із 17 липня 2025 року. До цього він очолював уряд.

Водночас низка народних депутатів, зокрема члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявляли, що вважають його звільнення необґрунтованим. Нардепка від фракції «Голос» Соломія Бобровська зазначала, що Шмигаль провів фахову роботу в Міноборони після серйозних проблем, які, за її словами, існували за попереднього керівництва відомства. Депутат від «Батьківщини» Євген Івченко заявляв, що міністра «вперше звільняють без реальних причин».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зі свого боку підкреслював, що енергетичний сектор нині перебуває у складнішому стані, ніж Міністерство оборони, і зазначав, що Шмигаль раніше «налагодив усі процеси» в оборонному відомстві.

Перед цим, 19 листопада 2025 року, Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністерки енергетики України на тлі справи про масштабні розкрадання в галузі. Після цього Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконувачем обов’язків очільника Міненерго.

2 січня 2026 року президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони замість Дениса Шмигаля. Наступного дня глава держави повідомив про консультації з прем’єркою щодо можливого призначення Шмигаля міністром енергетики та заявив, що розраховує на підтримку цього рішення з боку парламенту. 9 січня Верховна Рада отримала заяви Шмигаля та Федорова про відставки.