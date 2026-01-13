﻿
Мита, заборони і порти: Фінляндія та Швеція ініціюють нові санкції проти РФ

Мита, заборони і порти: Фінляндія та Швеція ініціюють нові санкції проти РФ

Фінляндія та Швеція виступили з ініціативою запровадити митні збори на всі товари й послуги, що імпортуються з Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен під час конференції з безпеки у шведському місті Селен, повідомляє Yle.

За словами Валтонен, загроза з боку Росії має довгостроковий характер, тому тиск на Москву необхідно зберігати незалежно від можливого перемир’я або мирної угоди.

Окрім мит на імпорт, Фінляндія і Швеція пропонують посилити експортні обмеження щодо Росії. Зокрема, йдеться про повну заборону імпорту російських добрив до Європейського Союзу та повну заборону експорту предметів розкоші з ЄС до РФ.

Також обидві країни закликають повністю заборонити обслуговування в портах Євросоюзу суден, які перевозять нафту, газ або вугілля з російських портів.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що без доходів від енергетичного сектору Росія не зможе продовжувати війну. За її словами, запропоновані обмеження мають увійти до двадцятого пакета антиросійських санкцій ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

 Автор: Богдан Моримух

санкціїШвеціяФінляндіямитаантиросійські санкції
