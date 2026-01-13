Російського військовополоненого засудили довічно за страти українських захисників

Український суд засудив російського військовополоненого Сєргєя Тужилова з позивним «Алтай» до довічного позбавлення волі за страту українських військовополонених. Про це 13 січня повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України.

За даними СБУ, Тужилов був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ. Слідство встановило, що у 2024 році він брав участь у бойових діях на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська.

У червні 2024 року Тужилов керував стратою українського військового, який потрапив у полон. Як повідомив генпрокурор, саме він запропонував виконавця, детально інструктував його, обрав місце злочину — контрольно-пропускний пункт на території заводу — та особисто контролював розстріл, під час якого українського захисника вбили пострілом у голову.

На початку липня 2024 року, за словами Кравченка, обвинувачений особисто брав участь у вбивстві ще двох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи Головного управління розвідки взяли «Алтая» в полон під час звільнення території заводу. У СБУ зазначили, що українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, захопили живим.

У суді обвинувачений заявляв, що «виконував наказ». Водночас генеральний прокурор наголосив, що виконання очевидно злочинного наказу не є виправданням і становить свідомий воєнний злочин, що грубо порушує правила ведення війни та міжнародні конвенції.

Суд визнав Сєргєя Тужилова винним у пособництві жорстокому поводженню з військовополоненими та у воєнних злочинах, поєднаних з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Суспільний мовник повідомив, що в останньому слові Тужилов визнав провину, однак просив не призначати йому довічне ув’язнення. За даними обласної прокуратури, це перший випадок, коли на Харківщині російського військового очно засудили за розстріл українських військовополонених.

За інформацією Управління ООН з прав людини, станом на червень 2025 року задокументовано достовірні свідчення страти щонайменше 35 українських військовополонених. Повідомлення про вбивства, тортури та жорстоке поводження з полоненими надходять регулярно. У жовтні 2024 року Інститут вивчення війни заявляв про зростання кількості таких злочинів і наголошував, що російські командири, ймовірно, потурають, заохочують або прямо наказують здійснювати розстріли.