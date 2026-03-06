Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку диверсій проти ССО

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агента ФСБ, який готував диверсії проти офіцерів Сили спеціальних операцій Збройних сил України на північно-східному напрямку.

Про це повідомила СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка у листопаді 2022 року в прикордонному районі Сумської области.

За даними слідства, він разом зі спільником намагався відстежити місця перебування українських військових і маршрути їхнього переміщення в регіоні. Після цього російська спецслужба передала агенту координати схрону, де зберігалися бойові гранати та протитанкові міни, призначені для диверсій.

Правоохоронці затримали чоловіка у лісі неподалік схрону з боєприпасами, коли він намагався їх забрати.

Слідство встановило, що засуджений — місцевий різноробочий, якого завербували представники ФСБ. У поле зору російської спецслужби він потрапив через прокремлівські коментарі в чатах Telegram.

Згодом чоловік залучив до співпраці знайомого, з яким вони збирали інформацію про українських військових і намагалися виявити місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у підготовці диверсії. Вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.