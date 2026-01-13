﻿
Економіка

Валютний шок: долар і євро знову оновили максимум

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 січня на рівні 43,25 грн за 1 USD, що є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано лише день тому.

Курс євро на 13 січня встановили на рівні 50,52 грн. Валюти оновлюють свої історичні максимуми майже щодня.

Курс польського злотого встановили на рівні 12 грн.

В обмінниках середній курс долара: купівля — 42,7 грн, продаж — 43,45 грн. Євро купують у середньому за 50 грн, продають — за 50,8 грн.

Як повідомляло раніше ForUa, індекс американської валюти впав до восьмирічного мінімуму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

