Під час тривоги в Києві заборонили рух будь-якого транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту

У Києві під час тривоги зупинятимуть рух автомобілів і громадського транспорту з правого на лівий берег по Південному мосту, маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від тривоги, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм-каналі у вівторок.

У зв’язку з цим автобуси № 22 та № 91 рухатимуться з правого берега Дніпра на лівий за зміненими схемами.

Повідомляється, що громадський транспорт курсуватиме за двома алгоритмами. Маршрут і його номер залежатимуть від того, де автобус перебуватиме під час оголошення повітряної тривоги. "Водночас маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги", - наголосили у КМДА

"Під час повітряної тривоги звертайте увагу на номер маршруту", - просять у КМДА.