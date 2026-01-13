Франція хоче заблокувати закупівлю Україною зброї в США

Франція наполягає на запровадженні пункту «Купуй європейське» у межах кредитної програми Європейського Союзу для України, що може обмежити можливість Києва закуповувати озброєння в США та інших країнах, які не входять до ЄС. Ммж Францією та Нідерландами виникла суперечка щодо умов надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, який передбачає як військову, так і бюджетну підтримку у 2026–2027 роках, повідомляє Politico.

Нідерланди виступають за надання Україні більшої свободи у використанні коштів і пропонують виділити щонайменше 15 млрд євро на закупівлю озброєння, виробленого за межами Євросоюзу, зокрема у США. Франція ж, навпаки, наполягає на тому, щоб кошти кредиту могли використовуватися виключно для закупівлі європейської зброї.

За даними видання, пункт «Купуй європейське» суттєво обмежив би надходження коштів оборонним виробникам з третіх країн і, на думку нідерландської сторони, може зв’язати Україні руки в умовах війни з Росією.

В Амстердамі наголошують, що європейська оборонна промисловість не здатна у достатніх обсягах забезпечити Україну окремими видами критично важливого озброєння. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси, запчастини для винищувачів F-16, а також засоби для далекобійних ударів.

Водночас Нідерланди заявляють, що загалом підтримують ідею стимулювання європейського ВПК, але вважають за необхідне зробити винятки для закупівлі озброєння, якого Європа наразі не виробляє в достатніх обсягах.

Нагадаємо, 19 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової допомоги в обсязі 90 млрд євро у формі безвідсоткового кредиту, забезпеченого бюджетом Євросоюзу. Водночас питання використання заморожених російських активів для фінансування цієї допомоги узгодити не вдалося.

Як повідомляло раніше ForUa, Макрон анонсував контакт із Путіним найближчим часом.