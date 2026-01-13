Франція хоче заблокувати закупівлю Україною зброї в США

Франція наполягає на запровадженні пункту «Купуй європейське» у межах кредитної програми Європейського Союзу для України, що може обмежити можливість Києва закуповувати озброєння в США та інших країнах, які не входять до ЄС. Ммж Францією та Нідерландами виникла суперечка щодо умов надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, який передбачає як військову, так і бюджетну підтримку у 2026–2027 роках, повідомляє Politico.
Нідерланди виступають за надання Україні більшої свободи у використанні коштів і пропонують виділити щонайменше 15 млрд євро на закупівлю озброєння, виробленого за межами Євросоюзу, зокрема у США. Франція ж, навпаки, наполягає на тому, щоб кошти кредиту могли використовуватися виключно для закупівлі європейської зброї.
За даними видання, пункт «Купуй європейське» суттєво обмежив би надходження коштів оборонним виробникам з третіх країн і, на думку нідерландської сторони, може зв’язати Україні руки в умовах війни з Росією.
В Амстердамі наголошують, що європейська оборонна промисловість не здатна у достатніх обсягах забезпечити Україну окремими видами критично важливого озброєння. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси, запчастини для винищувачів F-16, а також засоби для далекобійних ударів.
Водночас Нідерланди заявляють, що загалом підтримують ідею стимулювання європейського ВПК, але вважають за необхідне зробити винятки для закупівлі озброєння, якого Європа наразі не виробляє в достатніх обсягах.
Нагадаємо, 19 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової допомоги в обсязі 90 млрд євро у формі безвідсоткового кредиту, забезпеченого бюджетом Євросоюзу. Водночас питання використання заморожених російських активів для фінансування цієї допомоги узгодити не вдалося.
Як повідомляло раніше ForUa, Макрон анонсував контакт із Путіним найближчим часом.
Автор: Тетяна Андрійко