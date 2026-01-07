Макрон анонсував контакт із Путіним найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає імовірності організації прямої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами французького лідера, такий контакт може відбутися вже протягом наступних тижнів. Про це повідомляє видання BFM.

Основні деталі заяви

Відповідаючи на запитання щодо перспектив відновлення діалогу з Кремлем, Макрон зазначив, що наразі триває процес підготовки до встановлення контакту.

Терміни: Очікується "найближчими тижнями".

Порядок денний: Конкретні теми майбутніх розмов наразі не розголошуються.

Контекст: Заява пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль Франції щодо підтримки України.

Безпекові ініціативи в Парижі

Ця новина з’явилася в день проведення важливого саміту "Коаліції охочих" у французькій столиці. Лідери майже 30 країн, серед яких і США, досягли згоди щодо запуску масштабної системи гарантій безпеки для України.

Нова система передбачає:

Довготривалу підтримку Збройних Сил України. Розгортання багатонаціональних сил. Чіткі юридичні зобов’язання партнерів на випадок повторної агресії з боку РФ.

Поки Париж готує фундамент для нових оборонних альянсів, Еммануель Макрон, вочевидь, залишає відкритим канал для прямої комунікації з Москвою, хоча офіційний Київ та більшість західних союзників наразі скептично ставляться до результативності таких переговорів без реальних кроків Росії до деескалації.