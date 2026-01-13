Сьогодні у Києві світло відключатимуть за двома схемами

У столиці частково діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, повідомляє ДТЕК. Залежно від черги, світло вимикатимуть у нічні, ранкові та вечірні години, а тривалість відключень упродовж доби може сягати кількох часових проміжків.

Зокрема, для окремих черг електропостачання буде відсутнє до 12 годин на добу з перервами, а в пікові години — вранці та ввечері — відключення триватимуть найдовше.

Графіки знеструмлень для столиці:

Черга 1.1 — без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00

Черга 1.2 — без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:00

Черга 2.1 — без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30

Черга 2.2 — без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30

Черга 3.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 11:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00

Черга 3.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00

Черга 4.1 — без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00

Черга 4.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 23:00

Черга 5.1 — без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00

Черга 5.2 — без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00

Черга 6.1 — без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 18:00 та з 22:30 до 24:00

Черга 6.2 — без світла з 01:30 до 05:30, з 15:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00

Крім того, у ДТЕК повідомили, що на лівому березі Києва, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення електроенергії. У таких умовах світло споживачам подають лише на 3–5 годин, тоді як знеструмлення можуть тривати від 7 до 12 годин.

Енергетики зазначають, що графіки можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми, та закликають мешканців столиці стежити за офіційними повідомленнями.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.