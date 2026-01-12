Росія використала балістичну ракету типу "Орєшнік", намагаючись послати сигнал країнам-членам НАТО і змусити їх припинити надання допомоги Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковічем.

"Жорстока агресивна війна Росії триває. Минулого тижня ми бачили застосування ракети 'Орєшнік' по Львову та безперервні атаки на цивільну і енергетичну інфраструктуру. Росія намагається стримати нас від підтримки України, але це не зупинить Альянс", — підкреслив Рютте.

Він додав, що у цей складний зимовий період підтримка України від союзників НАТО, зокрема Хорватії, стає особливо важливою. Генсек наголосив, що безпека України безпосередньо впливає на безпеку всього Альянсу, і союзники залишаються непохитними у своїй підтримці.

З 2022 року Хорватія надала Україні понад 300 млн євро військової допомоги, включно з гелікоптерами, транспортним літаком, артилерійськими системами, боєприпасами, захисним спорядженням та іншими ресурсами. Рютте відзначив внесок країни у зміцнення обороноздатності України.

Раніше ForUA повідомляв, що ракету "Орєшнік", яку Росія вдруге застосувала в ніч на 9 січня 2026 року для удару по Україні, виготовлено з використанням застарілих радянських компонентів.