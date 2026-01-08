Загроза масованого удару та морози до -20°C: нардеп Нагорняк попередив про складний тиждень для енергетики

Наступного тижня Україна може зіткнутися з подвійним викликом: суттєвим похолоданням та високою ймовірністю нових російських атак на енергосистему. Про це в бліцінтерв’ю виданню Telegraf розповів народний депутат, голова підкомітету з енергоефективності Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, ворог може скористатися зниженням температури, щоб завдати масованого удару, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Вибір між світлом удома та роботою

Нагорняк зазначив, що після завершення свят промисловість повертається до повноцінної роботи, що створює додатковий дефіцит. Уряду доведеться приймати складні рішення:

Пріоритет населенню: Владі доведеться обмежувати промислові підприємства, щоб забезпечити світлом житлові будинки.

Бізнес на межі: Робота на генераторах робить товари та послуги (наприклад, каву в кав’ярнях) занадто дорогими, а державні та приватні компанії вже перебувають у критичному стані.

Відсутність відвертості: Депутат критикує Кабмін та Міненерго за «рожеві окуляри» та закликає чесно говорити з українцями про складні реалії енергосистеми.

Прогнози щодо відключень та морозів

Якщо температура впаде до -20°C, ситуація в регіонах буде різною. Найскладніша обстановка зберігається у прифронтових та прикордонних областях: Київщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

«Давати точні прогнози щодо тривалості відключень складно. Обставини можуть змінюватися протягом доби дуже різко. Енергосистема пошкоджена, і фахівці часто працюють за альтернативними схемами, які не завжди витримують велике навантаження», — підкреслив Нагорняк.

Як кожен може допомогти системі

Нардеп закликав українців максимально ощадливо споживати електроенергію, особливо у пікові години. Основні поради:

Нічне споживання: Переносити роботу пральних машин та бойлерів на період з 23:00 до 06:00. Це допоможе збалансувати систему, коли не працюють ТЕС і ГЕС, пошкоджені обстрілами. Зарядні станції замість сонячних панелей: Взимку сонячна генерація майже відсутня, тому варто інвестувати у надійні акумулятори та інвертори. Розумне зберігання: Важливо налаштовувати системи зберігання енергії так, щоб вони заряджалися вночі, не створюючи навантаження на мережу вдень.

Нагорняк також наголосив, що сонячні панелі зараз малоефективні через відсутність сонця, тому розраховувати на них як на основне джерело живлення взимку не варто.