Нобелівський комітет не дозволив Мачадо подарувати премію Трампу

У п’ятницю, 9 січня, Норвезький Нобелівський інститут роз’яснив правила, що регулюють вручення Нобелівської премії. Вони є “чіткими та усталеними”, пише The News York Times.

– Після оголошення Нобелівської премії її не можна скасувати, поділити або передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається незмінним назавжди, – йдеться у повідомленні Інституту.

Заява була оприлюднена після того, як Марія Корина Мачадо, лідерка венесуельської опозиції та лауреатка торішньої премії, запропонувала віддати свою Нобелівську премію миру Дональду Трампу. Американський президент давно прагне отримати цю нагороду.

У понеділок, 5 січня, Мачадо заявила на Fox News, що вручення премії Трампу стане актом вдячності від венесуельського народу за усунення Ніколаса Мадуро, якого минулого тижня затримали Сполучені Штати.

– Чи пропонували ви йому в якийсь момент віддати Нобелівську премію миру? Це дійсно сталося?, – запитав журналіст.

– Ну, це ще не сталося. Але я б, безумовно, хотіла мати можливість особисто сказати йому, що венесуельський народ (адже це премія венесуельського народу) безумовно хоче віддати її йому та поділитися нею з ним, – відповіла Мачадо.

Дональд Трамп повідомив у четвер, 8 січня, що зустрінеться з Мачадо наступного тижня у Вашингтоні.

Ця новина з’явилася після того, як президент США заявив, що не підтримає її як керівницю країни після захоплення пана Мадуро Сполученими Штатами.

Маоія Коріна Мачадо очолила успішну виборчу кампанію у 2024 році проти пана Мадуро, але не була включена до виборчого бюлетеня, оскільки Верховний суд Венесуели заборонив їй брати участь.

Вона мала найбільшу народну легітимність для керівництва країною, але Трамп заявив, що вона не має необхідної підтримки чи поваги у Венесуелі, щоб керувати країною.

В інтерв’ю Fox News він сказав, що “було б великою честю” прийняти нагороду від пані Мачадо.

На думку Трампа, те, що він не отримав Нобелівську премію мира – “велике збентеження” для Норвегії.