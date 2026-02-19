На першому засіданні «Ради миру» Трамп обіцяє надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на засіданні новоствореної "Ради миру" у Вашингтоні заявив, що протягом десяти днів надасть інформацію щодо можливої угоди з Іраном. Він наголосив: переговори тривають, але якщо домовленості не буде, "стануться погані речі". Про це передає Clash Report.

На зустрічі, на якій зібралися представники близько 20 країн, Трамп говорив про свої досягнення, зокрема про мир на Близькому Сході, і зазначив, що питання Ірану залишається головним.

"Тож тепер ми, можливо, маємо зробити ще один крок, а може й ні. Можливо, ми укладемо угоду. Ви дізнаєтеся про це, ймовірно, протягом наступних 10 днів", — сказав Трамп.

Американський лідер визнав, що укласти значущу угоду з Тегераном непросто. Він зауважив, що переговори США з Іраном "були хорошими". Якщо сторони не укладуть угоду, чекає негативний розвиток подій.

"Як ви знаєте, ведуться хороші переговори. Протягом багатьох років доведено, що укласти значущу угоду з Іраном нелегко. Ми маємо укласти значущу угоду, інакше трапляться погані речі", — додав лідер США.

Водночас ЗМІ повідомили, що війська США готові завдати удару по Ірану найближчими днями, хоча остаточного рішення президент ще не ухвалив.

ForUA зазначає, у Вашингтоні в Інституті світу ім. Дональда Трампа вранці 19 лютого відкрилося перше засідання "Ради миру", створеного за ініціативою президента США.