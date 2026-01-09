Каллас вважає запуск “орєшніка” ескалацією та попередженням для Європи і США

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що використання Росією ракети «Орєшнік» є явною ескалацією війни проти України та спробою залякати Європу і США. За її словами, Кремль не зацікавлений у мирі, а будь-які дипломатичні зусилля зустрічає новими ракетними ударами та руйнуваннями.

«Путін не хоче миру. Відповідь Росії на дипломатію — це ще більше ракет і смертей. Ця схема повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її зламати», — наголосила Каллас.

Вона закликала країни ЄС негайно виконати зобов’язання щодо посилення протиповітряної оборони України та передати додаткові системи ППО. Також Каллас заявила про необхідність різко підвищити ціну війни для Москви, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій.

На тлі заяв Росії про застосування БРСД «орєшнік» Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, Ради Україна–НАТО, а також консультації в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Як повідомляло раніше ForUa, міноборони РФ заявило, що в ніч на 9 січня завдало удару по Україні із застосуванням балістичного ракетного комплексу «Орешник».