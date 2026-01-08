Окупанти вдарили баллістикою по будинках Кривого Рогу: подробиці

У четвер, 8 січня, армія РФ застосувала для атаки по Кривому Рогу Дніпропетровської області дві балістичні ракети типу "Іскандер". Ціллю стали житлові багатоповерхівки.

Про нові деталі обстрілу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, ворог випустив ракети по житловому кварталу, що призвело до руйнувань. Постраждали кілька людей. Їм надають необхідну допомогу, всі служби працюють.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у результаті вечірнього удару РФ по Кривому Рогу постраждало п'ятеро людей, серед них — одна дитина.

"Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура", — написав керівник ОВА.

Керівник Ради оборони міста повідомив про зростання кількості поранених. Зараз медичну допомогу отримують 10 людей.

ForUA зазначає, Кривий Ріг кілька днів поспіль перебуває під постійними російськими обстрілами. Зокрема, 6 січня росіяни атакували місто балістичними ракетами, націлившись на інфраструктурний об’єкт.

7 січня сталась наймасштабніша комбінована атака від початку повномасштабної війни: удари наносилися вдень та ввечері по різних районах.

8 січня станом на ранок перебувало у лікарнях двоє поранених у стані середньої тяжкості. В Інгулецькому, частині Металургійного та Довгинцівського районів досі є перебої з електропостачанням — без світла близько 29,4 тисячі абонентів. Водопостачання південних районів забезпечується генераторами, а понад 30 котелень тимчасово не працювали через наслідки ударів.

У Кривому Розі увечері 8 січня на тлі оголошеної повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння знову пролунала серія вибухів. Місту тільки вдалося відновити енергопостачання для 15926 абонентів.