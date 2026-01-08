10 тисяч ударів по світлу: Держенергонагляд оприлюднив масштаби руйнувань енергосистеми

Українська енергосистема продовжує потерпати від системних обстрілів з боку РФ. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Державної інспекції енергетичного нагляду України оглянули майже 10 тисяч пошкоджених об’єктів електроенергетики. Лише протягом 2025 року було зафіксовано пошкодження близько 2 тисяч таких об’єктів.

Моніторинг та оцінка збитків

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми Держенергонагляд проводить постійний моніторинг у 21 оператора системи розподілу (ОСР). Спеціальні комісії фіксують пошкодження на об’єктах розподільчих мереж, зокрема:

трансформаторних підстанціях;

повітряних та кабельних лініях електропередачі;

допоміжному енергетичному обладнанні.

На сьогодні за результатами оглядів сформовано понад 12 тисяч дефектних актів. Ці документи є основою для планування ремонтів, розрахунку необхідних матеріалів та ухвалення рішень щодо повної заміни обладнання.

Робота у режимі 24/7

Енергетики працюють над відновленням системи цілодобово. У відомстві наголошують, що оперативна фіксація руйнувань є критично важливим етапом. Саме на основі моніторингу визначається масштаб збитків та формуються черги аварійних робіт.

Максимально повне відновлення пошкоджених об’єктів залишається ключовим фактором для підтримання надійного та безпечного електропостачання в умовах постійних атак.