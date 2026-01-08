«Коаліція охочих» тане: миротворча місія в Україні скорочується майже у п’ять раз

Велика Британія та Франція можуть направити до України значно менше військовослужбовців, ніж передбачалося раніше. У разі досягнення мирної угоди загальна чисельність контингенту може становити до 15 тисяч осіб, повідомляє The Times.

За даними видання, початково військове керівництво Великої Британії пропонувало направити 10 тисяч солдатів у межах ширшої «коаліції охочих», чисельність якої оцінювали у 64 тисячі військових. Однак у Міністерстві оборони Сполученого Королівства визнали, що за нинішньої чисельності британської армії реалізувати такий план неможливо.

Джерела The Times зазначають, що попередньо в Україні можуть бути розгорнуті менш ніж 7,5 тисячі британських військових. Навіть така кількість, за оцінками співрозмовників видання, стане серйозним викликом для країни, регулярна армія якої налічує близько 71 тисячі підготовлених військовослужбовців.

Франція наразі є єдиною іншою державою, яка офіційно заявила про готовність направити війська до України. Очікується, що французькі підрозділи доповнять британський контингент і будуть розміщені переважно у західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.

Водночас деякі джерела вважають, що навіть загальна чисельність миротворчих сил у 15 тисяч осіб є оптимістичною. Зазначається, що Німеччина готова долучитися до ініціативи, але розглядає можливість розміщення своїх військ за межами України — зокрема в Польщі або Румунії.

За словами співрозмовників видання, кількість миротворців залежатиме від конкретних умов потенційної мирної угоди та результатів переговорів. Різні сценарії передбачають різний формат і масштаби присутності іноземних військ.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно не розкривав чисельність британських військових, які можуть бути направлені до України. Нещодавно він підписав угоду, що передбачає діяльність британських військ на території України у спеціальних «військових центрах». Згідно з планом, британські та французькі сили мають брати участь у підготовці українських військових і контролі будівництва захищених об’єктів для зберігання озброєння та військової техніки.

Крім того, відповідно до декларації, підписаної в Парижі, США у разі укладення мирної угоди мають очолити високотехнологічний моніторинг дотримання режиму припинення вогню. Джерела в Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія навряд чи наважиться порушити таку угоду через можливу жорстку реакцію з боку США.

Разом із тим країни східного флангу НАТО, за інформацією The Times, вагаються щодо відправки своїх військ в Україну. Причиною називають побоювання послаблення власної оборони та відсутність чітких домовленостей щодо відповіді на можливі провокації з боку Росії.

