Прецедент: дніпрянин переміг ТЦК у справі про примусову мобілізацію

В Україні територіальні центри комплектування не мають права затримувати громадян, а мобілізація, проведена з порушенням процедур, не є «незворотною». Якщо людина мобілізована з порушенням необхідних правил – наприклад, без проходження військово-лікарської комісії чи без отримання повістки – її можна звільнити з лав армії та виключити зі списків особового складу.

Саме таке рішення ухвалив Третій апеляційний адміністративний суд у справі №160/6554/25. Суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого без повістки та без реального медичного огляду примусово доставили до ТЦК.

Позивач, мешканець Дніпра, звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до військової частини, просячи визнати протиправним та скасувати наказ щодо його мобілізації. За його словами, у листопаді 2024 року його примусово доставили до ТЦК, де він утримувався чотири дні без підстав, а пізніше направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Позивач стверджував, що комісія не проводилася належним чином через відсутність медичних документів, і він не отримував підписану повістку про призов на службу. Перша інстанція – Дніпропетровський окружний адміністративний суд – відмовив у задоволенні позову. Чоловік подав апеляцію.

Апеляційний суд встановив, що дії ТЦК щодо організації проходження ВЛК та оформлення документів були протиправними. Безпідставне затримання, доставлення та утримання позивача суд визнав порушенням закону. Суд також підтвердив, що наказ про призов під час мобілізації є протиправним і підлягає скасуванню.

У результаті апеляційна інстанція скасувала рішення першої інстанції та постановила, що наказ про призов цього громадянина на військову службу є недійсним.

